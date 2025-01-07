Цей салат може стати для вас справжнім відкриттям. Так, мандарини та оселедець – це не той дует, який може спасти на думку при необхідності здивувати рідних або гостей, але спробувати його точно варто. 24 Канал пропонує провести цей експеримент з рецептом порталу Beszamel.

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Рецепт салату з оселедцем та мандаринами

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів оселедця "Матіас" в олії;

– 4 мандарини;

– 3/4 склянки зеленого винограду без кісточок;

– 1 червона цибулина;

– 1 столова ложка волоських горіхів.

Для соусу:

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки йогурту;

– 2 чайні ложки гірчиці;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Наріжте оселедець великими кубиками. Мандарини та виноградинки розріжте на половинки. Цибулю дрібно наріжте, залийте окропом на 1 хвилину, потім процідіть. Горіхи обсмажте на сухій сковороді та подрібніть. Для соусу змішайте майонез і йогурт, додайте гірчицю, сіль і перець до смаку, ретельно перемішайте. З'єднайте всі інгредієнти салату, заправте підготовленим соусом і акуратно перемішайте. Перед подачею посипте салат подрібненими горіхами.

Смачного!

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