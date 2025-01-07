Цей салат може стати для вас справжнім відкриттям. Так, мандарини та оселедець – це не той дует, який може спасти на думку при необхідності здивувати рідних або гостей, але спробувати його точно варто. 24 Канал пропонує провести цей експеримент з рецептом порталу Beszamel.
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Рецепт салату з оселедцем та мандаринами
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів оселедця "Матіас" в олії;
– 4 мандарини;
– 3/4 склянки зеленого винограду без кісточок;
– 1 червона цибулина;
– 1 столова ложка волоських горіхів.
Для соусу:
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки йогурту;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
Наріжте оселедець великими кубиками. Мандарини та виноградинки розріжте на половинки. Цибулю дрібно наріжте, залийте окропом на 1 хвилину, потім процідіть. Горіхи обсмажте на сухій сковороді та подрібніть.
Для соусу змішайте майонез і йогурт, додайте гірчицю, сіль і перець до смаку, ретельно перемішайте.
З'єднайте всі інгредієнти салату, заправте підготовленим соусом і акуратно перемішайте.
Перед подачею посипте салат подрібненими горіхами.
Смачного!
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