Ця страва китайської кухні потішить не лише оригінальним смаком, а й бюджетністю. Найкраще готувати її на вихідних та смакувати, коли випаде потреба у швидкому перекусі. 24 Канал пропонує спробувати цю новинку за рецептом Doradca smaku.

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Рецепт китайського супу-салату

  • Час: 1 година
  • Порцій: 5

Інгредієнти:
– 120 грамів китайського супу з локшиною;
– 300 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 червоний перець;
– 1 огірок;
– 2 помідори;
– пучок шніт-цибулі;
– 4 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Кукурудзу проціджуємо з розсолу, перець очищаємо та нарізаємо дрібними кубиками.
  2. Помідор бланшуємо і чистимо від шкірки, нарізаємо невеликими кубиками.
  3. Огірок чистимо й нарізаємо у той самий спосіб.
  4. Всі овочі змішуємо у мисці.
  5. Китайську супову локшину покришити, залити окропом і через деякий час злити (замочити локшину згідно з інструкцією на упаковці).
  6. Додайте до овочів разом з нарізаною цибулею і майонезом.
  7. Все добре перемішайте, приправте до смаку.
  8. Накрийте миску фольгою та поставте у холодильник на кілька годин, щоб смаки добре поєдналися.

Смачного!

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