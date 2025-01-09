Ця страва китайської кухні потішить не лише оригінальним смаком, а й бюджетністю. Найкраще готувати її на вихідних та смакувати, коли випаде потреба у швидкому перекусі. 24 Канал пропонує спробувати цю новинку за рецептом Doradca smaku.
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Рецепт китайського супу-салату
- Час: 1 година
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 120 грамів китайського супу з локшиною;
– 300 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 червоний перець;
– 1 огірок;
– 2 помідори;
– пучок шніт-цибулі;
– 4 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Кукурудзу проціджуємо з розсолу, перець очищаємо та нарізаємо дрібними кубиками.
- Помідор бланшуємо і чистимо від шкірки, нарізаємо невеликими кубиками.
- Огірок чистимо й нарізаємо у той самий спосіб.
- Всі овочі змішуємо у мисці.
- Китайську супову локшину покришити, залити окропом і через деякий час злити (замочити локшину згідно з інструкцією на упаковці).
- Додайте до овочів разом з нарізаною цибулею і майонезом.
- Все добре перемішайте, приправте до смаку.
- Накрийте миску фольгою та поставте у холодильник на кілька годин, щоб смаки добре поєдналися.
Смачного!
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