Ця страва китайської кухні потішить не лише оригінальним смаком, а й бюджетністю. Найкраще готувати її на вихідних та смакувати, коли випаде потреба у швидкому перекусі. 24 Канал пропонує спробувати цю новинку за рецептом Doradca smaku.

Читайте також Просто і святково: яєчня у беконовій "чашці" – почніть день з гарним настроєм

Рецепт китайського супу-салату

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 5

Інгредієнти:

– 120 грамів китайського супу з локшиною;

– 300 грамів консервованої кукурудзи;

– 1 червоний перець;

– 1 огірок;

– 2 помідори;

– пучок шніт-цибулі;

– 4 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Кукурудзу проціджуємо з розсолу, перець очищаємо та нарізаємо дрібними кубиками. Помідор бланшуємо і чистимо від шкірки, нарізаємо невеликими кубиками. Огірок чистимо й нарізаємо у той самий спосіб. Всі овочі змішуємо у мисці. Китайську супову локшину покришити, залити окропом і через деякий час злити (замочити локшину згідно з інструкцією на упаковці). Додайте до овочів разом з нарізаною цибулею і майонезом. Все добре перемішайте, приправте до смаку. Накрийте миску фольгою та поставте у холодильник на кілька годин, щоб смаки добре поєдналися.

Смачного!

Вистачає яєць та тунця: швидка закуска до свята та на щодень.