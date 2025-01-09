Ця закуска – яскрава ілюстрація того, як навіть з мінімальними зусиллями можна створити витончену та неймовірно смачну страву. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу "Добрі Новини".

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Рецепт яєць з тунцем

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 6 яєць;

– банка тунця;

– 2 столові ложки майонезу або грецького йогурту;

– 1 невеликий огірок;

– сіль та перець до смаку;

– дрібно нарізана зелена цибуля для прикраси.

Приготування:

Яйця відваріть протягом 10 – 12 хвилин, охолодіть, очистьте та розріжте навпіл. Злийте з тунця рідину, перекладіть його в миску, додайте майонез або йогурт, можна за бажанням додати улюблені додатки, добре перемішайте. Жовтки вийміть з яєць, додайте до начинки та ще раз перемішайте. Огірок наріжте кружечками або соломкою. Наповніть половинки яєць тунцевою сумішшю. Прикрасьте закуску зеленою цибулею, тертим сиром тощо.

Смачного!

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