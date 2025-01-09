Яйця та бекон – це той дует, який обожнюють абсолютно всі. Їх можна поєднати у дуже цікавий та оригінальний спосіб, що 24 Канал пропонує зробити за рецептом Food Network.
Цікаво Лише яйця та тунець: швидка закуска, яка перетворить будь-який день на свято
Рецепт яєць в беконі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 12 смужок бекону;
– 2 червоні картоплини, тонко нарізані (заокруглені кінці викидаємо);
– 12 яєць;
– 1 болгарський перець (дрібно нарізаємо);
– 2 столові ложки дрібно нарізаної цибулі;
– соус для подачі.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Кожен шматок бекону оберніть навколо форми для кексів, щоб створити кільця.
- На дно кожної "чашки" покладіть скибочку картоплі та трішки болгарського перцю.
- Поставте в духовку на 10 – 12 хвилин, поки бекон не стане хрустким та світло-коричневим по краях.
- Виймаємо форму, вбиваємо в кожну "чашку" по яйцю та ставимо в духовку ще на 10 хвилин, щоб яйця приготувалися.
- Перед подачею можна посипати шніт-цибулею або полити улюбленим соусом.
Смачного!
Швидко та смачно: готуємо відоме на весь світ буріто з куркою.