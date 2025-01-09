Яйця та бекон – це той дует, який обожнюють абсолютно всі. Їх можна поєднати у дуже цікавий та оригінальний спосіб, що 24 Канал пропонує зробити за рецептом Food Network.

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Рецепт яєць в беконі

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 12

Інгредієнти:
– 12 смужок бекону;
– 2 червоні картоплини, тонко нарізані (заокруглені кінці викидаємо);
– 12 яєць;
– 1 болгарський перець (дрібно нарізаємо);
– 2 столові ложки дрібно нарізаної цибулі;
– соус для подачі.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Кожен шматок бекону оберніть навколо форми для кексів, щоб створити кільця.
  3. На дно кожної "чашки" покладіть скибочку картоплі та трішки болгарського перцю.
  4. Поставте в духовку на 10 – 12 хвилин, поки бекон не стане хрустким та світло-коричневим по краях.
  5. Виймаємо форму, вбиваємо в кожну "чашку" по яйцю та ставимо в духовку ще на 10 хвилин, щоб яйця приготувалися.
  6. Перед подачею можна посипати шніт-цибулею або полити улюбленим соусом.

Смачного!

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