Яйця та бекон – це той дует, який обожнюють абсолютно всі. Їх можна поєднати у дуже цікавий та оригінальний спосіб, що 24 Канал пропонує зробити за рецептом Food Network.

Цікаво Лише яйця та тунець: швидка закуска, яка перетворить будь-який день на свято

Рецепт яєць в беконі

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

– 12 смужок бекону;

– 2 червоні картоплини, тонко нарізані (заокруглені кінці викидаємо);

– 12 яєць;

– 1 болгарський перець (дрібно нарізаємо);

– 2 столові ложки дрібно нарізаної цибулі;

– соус для подачі.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Кожен шматок бекону оберніть навколо форми для кексів, щоб створити кільця. На дно кожної "чашки" покладіть скибочку картоплі та трішки болгарського перцю. Поставте в духовку на 10 – 12 хвилин, поки бекон не стане хрустким та світло-коричневим по краях. Виймаємо форму, вбиваємо в кожну "чашку" по яйцю та ставимо в духовку ще на 10 хвилин, щоб яйця приготувалися. Перед подачею можна посипати шніт-цибулею або полити улюбленим соусом.

Смачного!

Швидко та смачно: готуємо відоме на весь світ буріто з куркою.