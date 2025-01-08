Буріто – це чудова опція після важкого робочого дня. Треба лише тортилья та найпростіші інгредієнти, аби насолодитися смачною вечерею. 24 Канал пропонує за нагоди скористатися рецептом "Шуба".

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Рецепт буріто

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 тортильї;

– 1 куряче філе;

– 40 грамів соєвого соусу;

– 1 червоний болгарський перець;

– 1 помідор;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 листки салату;

– 2 зубчики часнику;

– приправа для курки, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Промийте філе, обсушіть його та натріть сіллю, перцем і спеціями. Додайте соєвий соус і оливкову олію. Загорніть філе у фольгу і запікайте протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів. Помийте та обсушіть овочі і салат. Обмастіть перець і помідор олією, загорніть окремо у фольгу і запікайте при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин. Поріжте запечене філе на скибочки. Очистьте запечені овочі, видаліть серцевину з перцю і наріжте його соломкою, посоліть. Дрібно наріжте часник. Сир натріть на грубу терку. На тортильї викладіть листя салату, зверху розмістіть скибочки м’яса, овочі, часник і сир. Загорніть краї тортильї всередину і щільно згорніть її рулетом. Підсмажте буріто на сухій гарячій сковороді по 2 хвилини з кожного боку. Подавайте гарячими.

Смачного!

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