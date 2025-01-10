Салат зі шпротами – це чудова опція на випадок, коли до столу швидко потрібно подати щось смачне та ситне. 24 Канал пропонує за нагоди звернутися до рецепта ТСН.

Не пропустіть Відкриття січня: ароматний суп з броколі та сиром

Рецепт салату зі шпротами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– банка шпротів;

– банка горошку;

– 2 варені картоплини;

– 2 варених яйця;

– 1 огірок;

– 1 червона цибулина;

– 100 мілілітрів гарячої води;

– 3 столові ложки оцту;

– столова ложка цукру;

– 1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

Злийте олію зі шпротів, дрібно наріжте їх і викладіть у глибоку миску. Почистьте варену в мундирах картоплю, наріжте кубиками та додайте до шпротів. Червону цибулину наріжте півкільцями, залийте гарячою водою, додайте сіль та цукор, залиште маринуватися на 15 хвилин. Потім злийте воду та додайте цибулю до салату. Огірок наріжте соломкою, яйця відваріть і наріжте кубиками. Посипте кропом за бажанням. Посоліть до смаку. Заправте майонезом і додайте горошок, попередньо зливши з нього рідину. Добре перемішайте ще раз.

Смачного!

Достатньо яєць та тунця: смачна закуска, яка підійде і до святкового столу.