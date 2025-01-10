Салат зі шпротами – це чудова опція на випадок, коли до столу швидко потрібно подати щось смачне та ситне. 24 Канал пропонує за нагоди звернутися до рецепта ТСН.
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Рецепт салату зі шпротами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– банка шпротів;
– банка горошку;
– 2 варені картоплини;
– 2 варених яйця;
– 1 огірок;
– 1 червона цибулина;
– 100 мілілітрів гарячої води;
– 3 столові ложки оцту;
– столова ложка цукру;
– 1/2 чайної ложки солі.
Приготування:
- Злийте олію зі шпротів, дрібно наріжте їх і викладіть у глибоку миску.
- Почистьте варену в мундирах картоплю, наріжте кубиками та додайте до шпротів.
- Червону цибулину наріжте півкільцями, залийте гарячою водою, додайте сіль та цукор, залиште маринуватися на 15 хвилин.
- Потім злийте воду та додайте цибулю до салату.
- Огірок наріжте соломкою, яйця відваріть і наріжте кубиками. Посипте кропом за бажанням.
- Посоліть до смаку.
- Заправте майонезом і додайте горошок, попередньо зливши з нього рідину. Добре перемішайте ще раз.
Смачного!
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