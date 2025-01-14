У цієї страви дуже довга історія. Головні інгредієнти – картопля, цибуля та м'ясо, переважно курятина. Головне правило, якого варто дотриматися – ханум готується на пару. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом "Смач".

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Інгредієнти:

– 400 – 450 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 250 мілілітрів води;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 400 грамів курячого філе;

– 3 – 4 картоплини;

– 1 – 2 ріпчасті цибулини;

– рослинна олія для смаження.

Приготування:

Змішайте 250 мілілітрів теплої води, сіль, цукор, яйце і рослинну олію у великій мисці. Поступово додавайте просіяне борошно.

Як тільки перемішувати ложкою стане важко, перенесіть тісто на стіл і вимішуйте руками, поки воно не стане м'яким та еластичним. Обгорніть тісто плівкою та залиште на 10 – 15 хвилин.

Промийте м'ясо, зріжте плівки та зайвий жир (якщо є). Картоплю та цибулю почистіть. Наріжте м'ясо, картоплю та цибулю на невеликі кубики. Додайте сіль і перець за смаком. За бажанням додайте улюблені спеції. Все добре перемішайте.

Розділіть тісто на дві рівні частини. Одну частину сховайте в пакет або обгорніть плівкою. Другу частину розкачайте на присипаному борошном столі в тонкий пласт.

Змастіть пласт тіста рослинною олією та рівномірно розподіліть половину начинки. Почніть акуратно згортати тісто в рулет.

Продовжуйте формувати рулет з тіста, акуратно з'єднуючи край. Намагайтеся не робити занадто товстий шар тіста на кінцях.

Змастіть чашу пароварки рослинною олією. Перекладіть в неї рулет і також змастіть його олією. Готуйте на пару близько 30 – 35 хвилин.