У этого блюда очень длинная история. Главные ингредиенты – картофель, лук и мясо, преимущественно курятина. Главное правило, которого стоит придерживаться – ханум готовится на пару. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту "Смач".
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Рецепт ханума с курицей
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 – 450 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 250 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 400 граммов куриного филе;
– 3 – 4 картофелины;
– 1 – 2 репчатые луковицы;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
Смешайте 250 миллилитров теплой воды, соль, сахар, яйцо и растительное масло в большой миске. Постепенно добавляйте просеянную муку.
Как только перемешивать ложкой станет трудно, перенесите тесто на стол и вымешивайте руками, пока оно не станет мягким и эластичным. Оберните тесто пленкой и оставьте на 10 – 15 минут.
Промойте мясо, срежьте пленки и лишний жир (если есть). Картофель и лук почистите. Нарежьте мясо, картофель и лук на небольшие кубики. Добавьте соль и перец по вкусу. По желанию добавьте любимые специи. Все хорошо перемешайте.
Разделите тесто на две равные части. Одну часть спрячьте в пакет или оберните пленкой. Вторую часть раскатайте на присыпанном мукой столе в тонкий пласт.
Смажьте пласт теста растительным маслом и равномерно распределите половину начинки. Начните аккуратно сворачивать тесто в рулет.
Продолжайте формировать рулет из теста, аккуратно соединяя край. Старайтесь не делать слишком толстый слой теста на концах.
Смажьте чашу пароварки растительным маслом. Переложите в нее рулет и также смажьте его маслом. Готовьте на пару около 30 – 35 минут.
Готовый ханум с мясом и картофелем подавайте с любимым соусом.
Приятного аппетита!
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