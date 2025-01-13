Некоторые кулинары утверждают, что куриные яйца могут негативно повлиять на текстуру и вкус котлет, мол, из-за них они станут более жесткими. 24 Канал предлагает по возможности попробовать альтернативные варианты от Ukr.Media и вынести свой вердикт.

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Тофу

Тофу – это отличный заменитель яиц в котлетах. Этот полезный сыр придаст блюду особый вкус и сделает его текстуру более приятной и сочной. Если вы захотите добавить его в фарш, то непременно перед этим следует превратить его в пюре.

Любимые котлеты / Фото Unsplash

Сыр

Сыр добавляет котлетам пышности и нежности. Вы можете приготовить котлеты без яиц, смешав сыр с небольшим количеством молока, что сделает блюдо мягким и нежным.

Гороховая мука

Гороховая мука является еще одной отличной альтернативой яйцам. Перед использованием разведите ее в воде. Этот ингредиент обеспечит котлетам сочность и натуральный вкус.

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