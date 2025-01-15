Это простое, но невероятно вкусное лакомство всегда создает атмосферу тепла. Легкая сладость и аромат ванили – то, что напоминает о лучших моментах детства, информирует 24 Канал со ссылкой на Сookpad.
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Рецепт вергунов
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 3 грамма соли;
– 1 яйцо;
– 200 граммов кефира;
– ваниль – по вкусу;
– сахарная пудра для посыпки;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Замесите тесто, накройте его чистым кухонным полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы отдохнуло.
- Присыпьте рабочую поверхность мукой, раскатайте тесто в форме прямоугольника.
- Нарежьте его на ромбы.
- В каждом ромбе сделайте небольшой надрез посередине и осторожно проверните тесто через это отверстие, формируя вергуны.
- Разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле. Обжарьте вергуны с обеих сторон до образования золотистой корочки.
- Готовые изделия выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы лишнее масло стекло.
- Перед подачей присыпьте вергуны сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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