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Рецепт вергунов

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 3 грамма соли;
– 1 яйцо;
– 200 граммов кефира;
– ваниль – по вкусу;
– сахарная пудра для посыпки;
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Замесите тесто, накройте его чистым кухонным полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы отдохнуло.
  2. Присыпьте рабочую поверхность мукой, раскатайте тесто в форме прямоугольника.
  3. Нарежьте его на ромбы.
  4. В каждом ромбе сделайте небольшой надрез посередине и осторожно проверните тесто через это отверстие, формируя вергуны.
  5. Разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле. Обжарьте вергуны с обеих сторон до образования золотистой корочки.
  6. Готовые изделия выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы лишнее масло стекло.
  7. Перед подачей присыпьте вергуны сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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