Это простое, но невероятно вкусное лакомство всегда создает атмосферу тепла. Легкая сладость и аромат ванили – то, что напоминает о лучших моментах детства, информирует 24 Канал со ссылкой на Сookpad.

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Рецепт вергунов

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 100 граммов сахара;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 3 грамма соли;

– 1 яйцо;

– 200 граммов кефира;

– ваниль – по вкусу;

– сахарная пудра для посыпки;

– масло для жарки.

Приготовление:

Замесите тесто, накройте его чистым кухонным полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы отдохнуло. Присыпьте рабочую поверхность мукой, раскатайте тесто в форме прямоугольника. Нарежьте его на ромбы. В каждом ромбе сделайте небольшой надрез посередине и осторожно проверните тесто через это отверстие, формируя вергуны. Разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле. Обжарьте вергуны с обеих сторон до образования золотистой корочки. Готовые изделия выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы лишнее масло стекло. Перед подачей присыпьте вергуны сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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