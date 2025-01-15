24 Канал сегодня рассказывает о кулинарных предпочтениях Трампа. Кто знает, возможно, любимое блюдо президента совпадает и с вашим.

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Какое любимое блюдо у Трампа

В рассказах о своих кулинарных предпочтениях президент проявляет приверженность к популярным продуктам фастфуда: гамбургеры, картофель фри, жареная курица и пицца.

Но его любимым блюдом является яичница с беконом. При этом блюдо должно быть приготовлено правильно – яйца сварены всмятку, а бекон – средней прожарки.

Мое любимое блюдо – яичница с беконом. Бекон средней степени прожарки, а яйца всмятку,

– говорит политик.

Также президент выражает пристрастие к популярному напитку Coca-Cola, стейкам с кетчупом и конфетам.

Интересно, что различные источники указывают на то, что Дональд Трамп воздерживается как от кофе, так и от чая. Кроме того, есть заявления о том, что вообще в течение дня он потребляет минимальное количество пищи.

К слову, можете приготовить полезные овощные наггетсы с куриным фаршем.