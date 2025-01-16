Її вибір страв свідчить про любов до простоти та натуральних продуктів, повідомляє 24 Канал. А ще ці страви можна легко приготувати на українській кухні.
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Улюблені страви принцеси Великої Британії
Особливе місце в раціоні Кейт займають страви, які можна приготувати для всієї родини. Їхня сім'я дуже цінує домашню атмосферу, а процес приготування їжі для них – це не лише час, проведений разом, а й можливість навчити близьких важливості здорового харчування.
Улюблені страви Кейт Міддлтон – це вівсянка, смузі зі спіруліною, салат із кавуном і фетою, паста карбонара, запечена курка, гостре каррі та суші. Вранці вона зазвичай починає день із корисної вівсянки або смузі, на обід обирає легкий салат, а для вечері готує щось ситніше – наприклад, пасту, каррі чи запечену курку.
Вівсянка з бананом
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 250 мілілітрів молока (2%);
– 50 грамів банана (половинка шматочка).
Приготування:
- Вівсяні пластівці висипте в каструлю та залийте молоком.
- Доведіть пластівці до кипіння та варіть приблизно дві хвилини, постійно помішуючи, щоб уникнути пригорання.
- Зніміть пластівці з вогню та залиште на десять хвилин, щоб вони набухли.
- Подавайте готову страву з нарізаним скибочками бананом.
Курка з часником і зеленню
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 курка вагою приблизно 1,5 кілограма;
– 80 грамів вершкового масла;
– 4 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;
– пів чайної ложки чорного перцю;
– пів чайної ложки сушеного розмарину;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 лимон, нарізаний скибочками.
Приготування:
- Натріть курку сіллю.
- Масло збийте з пресованим часником, чебрецем, перцем і розмарином.
- Нанесіть приготоване масло на шкіру курки.
- Викладіть курку у форму для запікання на скибочки лимона.
- Помістіть у попередньо розігріту духовку.
- Запікайте протягом 1 годину за температури 180 градусів.
Смузі з малиною
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів малини (можна замороженої);
– 1 банан;
– 1 яблуко.
Приготування:
- Налийте всі інгредієнти в чашку міксера.
- Перемішайте до однорідності.
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