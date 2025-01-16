Її вибір страв свідчить про любов до простоти та натуральних продуктів, повідомляє 24 Канал. А ще ці страви можна легко приготувати на українській кухні.

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Улюблені страви принцеси Великої Британії

Особливе місце в раціоні Кейт займають страви, які можна приготувати для всієї родини. Їхня сім'я дуже цінує домашню атмосферу, а процес приготування їжі для них – це не лише час, проведений разом, а й можливість навчити близьких важливості здорового харчування.

Улюблені страви Кейт Міддлтон – це вівсянка, смузі зі спіруліною, салат із кавуном і фетою, паста карбонара, запечена курка, гостре каррі та суші. Вранці вона зазвичай починає день із корисної вівсянки або смузі, на обід обирає легкий салат, а для вечері готує щось ситніше – наприклад, пасту, каррі чи запечену курку.

Вівсянка з бананом

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 50 грамів вівсяних пластівців;

– 250 мілілітрів молока (2%);

– 50 грамів банана (половинка шматочка).

Приготування:

Вівсяні пластівці висипте в каструлю та залийте молоком. Доведіть пластівці до кипіння та варіть приблизно дві хвилини, постійно помішуючи, щоб уникнути пригорання. Зніміть пластівці з вогню та залиште на десять хвилин, щоб вони набухли. Подавайте готову страву з нарізаним скибочками бананом.

Курка з часником і зеленню

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 курка вагою приблизно 1,5 кілограма;

– 80 грамів вершкового масла;

– 4 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;

– пів чайної ложки чорного перцю;

– пів чайної ложки сушеного розмарину;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 лимон, нарізаний скибочками.

Приготування:

Натріть курку сіллю. Масло збийте з пресованим часником, чебрецем, перцем і розмарином. Нанесіть приготоване масло на шкіру курки. Викладіть курку у форму для запікання на скибочки лимона. Помістіть у попередньо розігріту духовку. Запікайте протягом 1 годину за температури 180 градусів.

Смузі з малиною

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів малини (можна замороженої);

– 1 банан;

– 1 яблуко.

Приготування:

Налийте всі інгредієнти в чашку міксера. Перемішайте до однорідності.

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