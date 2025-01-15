Вареники з капустою на пару – це те, що однозначно варто спробувати кожному українцю. 24 Канал пропонує приготувати цю страву за рецептом переможниці "МастерШеф" Наталки Нікішиної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Рецепт парових вареників з капустою

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 250 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– 1/2 чайної ложки соди;

– 1/2 чайної ложки солі.

Для начинки:

– 300 грамів квашеної капусти;

– 30 грамів томатної пасти;

– 1 ріпчаста цибулина;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

Для тіста в теплий кефір додайте яйце, соду та сіль. Ретельно перемішайте й поступово введіть борошно, замішуючи м’яке та еластичне тісто. Накрийте його й залиште "відпочивати" на 30 хвилин. Для начинки дрібно наріжте цибулю та квашену капусту. Обсмажте капусту на соняшниковій олії до золотистого кольору, потім додайте вершкове масло та цибулю. Продовжуйте обсмажувати разом, поки цибуля не стане м’якою. Маленький секрет: додайте томатну пасту. Щоб уникнути сирого аромату пасти, обсмажте її разом із капустою та цибулею 3 – 5 хвилин. Після цього додайте сіль і цукор, перемішайте та обсмажуйте ще хвилину. Влийте трохи води та тушкуйте начинку, поки волога не випарується. Розкачайте тісто після відпочинку, виріжте кружечки потрібного розміру й наповніть їх начинкою. Якщо ви любите більше начинки, як я, зробіть тісто тоншим. Сформовані вареники викладайте в пароварку та готуйте 6 – 10 хвилин. Подавайте гарячі вареники зі сметаною та трохи посипані чорним меленим перцем.

Смачного!

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