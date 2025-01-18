Этот торт из перечня "ленивых", ведь долго стоять над ним точно не придется. Всего несколько простых манипуляций – и вкуснейший десерт на выходные готов! 24 Канал предлагает воспроизвести рецепт портала "Смачненьке".
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Рецепт торта "Муравейник"
- Время: 15 хвилин
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 700 граммов печенья "Топленое молоко";
– 2 стакана вареного сгущенного молока;
– 50 граммов черного шоколада;
– упаковка сливочного масла;
– 3 столовые ложки сметаны;
– горсть грецких орехов.
Приготовление:
- Печенье измельчаем руками.
- Отдельно взбиваем масло, сметану и сгущенное молоко. Добавляем в смесь орехи.
- Соедините печенье с кремом, аккуратно перемешайте до однородной консистенции и выложите на отдельную тарелку.
- Мелко натрите шоколад и украсьте торт.
- Лучше всего оставить торт в холодильнике на несколько часов или на ночь.
Приятного аппетита!
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