Этот торт из перечня "ленивых", ведь долго стоять над ним точно не придется. Всего несколько простых манипуляций – и вкуснейший десерт на выходные готов! 24 Канал предлагает воспроизвести рецепт портала "Смачненьке".

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Рецепт торта "Муравейник"

Время : 15 хвилин

: 15 хвилин Порций: 8

Ингредиенты:

– 700 граммов печенья "Топленое молоко";

– 2 стакана вареного сгущенного молока;

– 50 граммов черного шоколада;

– упаковка сливочного масла;

– 3 столовые ложки сметаны;

– горсть грецких орехов.

Приготовление:

Печенье измельчаем руками. Отдельно взбиваем масло, сметану и сгущенное молоко. Добавляем в смесь орехи. Соедините печенье с кремом, аккуратно перемешайте до однородной консистенции и выложите на отдельную тарелку. Мелко натрите шоколад и украсьте торт. Лучше всего оставить торт в холодильнике на несколько часов или на ночь.

Приятного аппетита!

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