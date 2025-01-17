Это идеальный десерт для тех, кто любит особые сладости. Как приготовить это лакомство без лишних усилий рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб Лилии Цвит.

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Пирог "Атаман"

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

Для шоколадного коржа:

– 300 граммов муки;

– 40 граммов какао;

– 1 чайная ложка соды;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 350 миллилитров кефира;

– 1 пакетик ванильного сахара.

Для макового коржа:

– 90 граммов мака;

– 3 желтка;

– 90 граммов масла;

– 30 граммов панировочных сухарей;

– 6 белков;

– 90 граммов сахара;

– 30 граммов муки.

Для кокосового крема:

– 300 миллилитров молока;

– 70 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 30 граммов манки;

– 100 граммов кокосовой стружки;

– 200 граммов масла.

Для прослойки со сгущенным молоком:

– 500 граммов вареной сгущенки;

– 300 граммов масла;

– 300 граммов печенья "К кофе";

– 300 граммов арахиса;

– 1 чайная ложка водки;

– 1 чайная ложка кофе.

Приготовление:

Сначала приготовьте шоколадные коржи. Для этого смешайте муку, какао, соду и тщательно перемешайте все сухие ингредиенты. В отдельной миске соедините яйца, сахар, ванильный сахар и кефир, после чего взбейте миксером до однородности. Соедините жидкую массу с сухой, замешивая тесто на низкой скорости миксера, пока оно не станет однородным. Разделите тесто на две равные части, поскольку нужно будет выпекать два одинаковых коржа. Выпекайте каждый корж в форме, застеленной пергаментом, при температуре 170 градусов в течение примерно 20 минут. Для макового коржа используйте перемолотый мак. Залейте мак кипятком, проварите несколько минут, после чего охладите. Добавьте к маковой массе желтки и тщательно перемешайте. Затем добавьте растопленное сливочное масло, панировочные сухари и оставьте смесь на 10 минут. Для приготовления крема взбейте белки с сахаром до пышной устойчивой массы. К маковой массы добавьте муку и хорошо перемешайте. Осторожно добавьте взбитые белки, перемешивая движениями снизу вверх, чтобы сохранить легкость массы. Выложите маковое тесто в форму того же размера, что и для шоколадных коржей, застеленную пергаментом. Выпекайте при температуре 170 градусов в течение 30 минут. Для прослойки со сгущенкой взбейте сливочное масло со сгущенкой. И масло, и сгущенное молоко должны быть комнатной температуры. В конце добавьте растворенный в водке кофе и снова взбейте до однородности. Добавьте к крему измельченный жареный арахис и измельченное печенье, перемешайте. Когда все компоненты готовы, начинайте складывать пирог. На первый шоколадный корж выложите прослойку со сгущенным молоком, равномерно распределяя и хорошо утрамбовывая. Сверху положите маковый корж. На маковый корж выложите кокосовый крем, равномерно распределяя. Накройте вторым шоколадным коржом, полейте его растопленным шоколадом и посыпьте измельченным арахисом. Дайте пирогу настояться не менее 12 часов в прохладном месте.

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