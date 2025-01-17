Это идеальный десерт для тех, кто любит особые сладости. Как приготовить это лакомство без лишних усилий рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб Лилии Цвит.
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Пирог "Атаман"
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
Для шоколадного коржа:
– 300 граммов муки;
– 40 граммов какао;
– 1 чайная ложка соды;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 350 миллилитров кефира;
– 1 пакетик ванильного сахара.
Для макового коржа:
– 90 граммов мака;
– 3 желтка;
– 90 граммов масла;
– 30 граммов панировочных сухарей;
– 6 белков;
– 90 граммов сахара;
– 30 граммов муки.
Для кокосового крема:
– 300 миллилитров молока;
– 70 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 30 граммов манки;
– 100 граммов кокосовой стружки;
– 200 граммов масла.
Для прослойки со сгущенным молоком:
– 500 граммов вареной сгущенки;
– 300 граммов масла;
– 300 граммов печенья "К кофе";
– 300 граммов арахиса;
– 1 чайная ложка водки;
– 1 чайная ложка кофе.
Приготовление:
- Сначала приготовьте шоколадные коржи.
- Для этого смешайте муку, какао, соду и тщательно перемешайте все сухие ингредиенты.
- В отдельной миске соедините яйца, сахар, ванильный сахар и кефир, после чего взбейте миксером до однородности.
- Соедините жидкую массу с сухой, замешивая тесто на низкой скорости миксера, пока оно не станет однородным.
- Разделите тесто на две равные части, поскольку нужно будет выпекать два одинаковых коржа.
- Выпекайте каждый корж в форме, застеленной пергаментом, при температуре 170 градусов в течение примерно 20 минут.
- Для макового коржа используйте перемолотый мак. Залейте мак кипятком, проварите несколько минут, после чего охладите. Добавьте к маковой массе желтки и тщательно перемешайте. Затем добавьте растопленное сливочное масло, панировочные сухари и оставьте смесь на 10 минут.
- Для приготовления крема взбейте белки с сахаром до пышной устойчивой массы. К маковой массы добавьте муку и хорошо перемешайте. Осторожно добавьте взбитые белки, перемешивая движениями снизу вверх, чтобы сохранить легкость массы.
- Выложите маковое тесто в форму того же размера, что и для шоколадных коржей, застеленную пергаментом. Выпекайте при температуре 170 градусов в течение 30 минут.
- Для прослойки со сгущенкой взбейте сливочное масло со сгущенкой. И масло, и сгущенное молоко должны быть комнатной температуры.
- В конце добавьте растворенный в водке кофе и снова взбейте до однородности.
- Добавьте к крему измельченный жареный арахис и измельченное печенье, перемешайте.
- Когда все компоненты готовы, начинайте складывать пирог.
- На первый шоколадный корж выложите прослойку со сгущенным молоком, равномерно распределяя и хорошо утрамбовывая. Сверху положите маковый корж.
- На маковый корж выложите кокосовый крем, равномерно распределяя. Накройте вторым шоколадным коржом, полейте его растопленным шоколадом и посыпьте измельченным арахисом.
- Дайте пирогу настояться не менее 12 часов в прохладном месте.
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