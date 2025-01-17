Это идеальный десерт для тех, кто любит особые сладости. Как приготовить это лакомство без лишних усилий рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб Лилии Цвит.

Интересно Не только для текстуры: зачем ставить тесто в холодильник

Пирог "Атаман"

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
Для шоколадного коржа:
– 300 граммов муки;
– 40 граммов какао;
– 1 чайная ложка соды;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 350 миллилитров кефира;
– 1 пакетик ванильного сахара.
Для макового коржа:
– 90 граммов мака;
– 3 желтка;
– 90 граммов масла;
– 30 граммов панировочных сухарей;
– 6 белков;
– 90 граммов сахара;
– 30 граммов муки.
Для кокосового крема:
– 300 миллилитров молока;
– 70 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 30 граммов манки;
– 100 граммов кокосовой стружки;
– 200 граммов масла.
Для прослойки со сгущенным молоком:
– 500 граммов вареной сгущенки;
– 300 граммов масла;
– 300 граммов печенья "К кофе";
– 300 граммов арахиса;
– 1 чайная ложка водки;
– 1 чайная ложка кофе.

Приготовление:

  1. Сначала приготовьте шоколадные коржи.
  2. Для этого смешайте муку, какао, соду и тщательно перемешайте все сухие ингредиенты.
  3. В отдельной миске соедините яйца, сахар, ванильный сахар и кефир, после чего взбейте миксером до однородности.
  4. Соедините жидкую массу с сухой, замешивая тесто на низкой скорости миксера, пока оно не станет однородным.
  5. Разделите тесто на две равные части, поскольку нужно будет выпекать два одинаковых коржа.
  6. Выпекайте каждый корж в форме, застеленной пергаментом, при температуре 170 градусов в течение примерно 20 минут.
  7. Для макового коржа используйте перемолотый мак. Залейте мак кипятком, проварите несколько минут, после чего охладите. Добавьте к маковой массе желтки и тщательно перемешайте. Затем добавьте растопленное сливочное масло, панировочные сухари и оставьте смесь на 10 минут.
  8. Для приготовления крема взбейте белки с сахаром до пышной устойчивой массы. К маковой массы добавьте муку и хорошо перемешайте. Осторожно добавьте взбитые белки, перемешивая движениями снизу вверх, чтобы сохранить легкость массы.
  9. Выложите маковое тесто в форму того же размера, что и для шоколадных коржей, застеленную пергаментом. Выпекайте при температуре 170 градусов в течение 30 минут.
  10. Для прослойки со сгущенкой взбейте сливочное масло со сгущенкой. И масло, и сгущенное молоко должны быть комнатной температуры.
  11. В конце добавьте растворенный в водке кофе и снова взбейте до однородности.
  12. Добавьте к крему измельченный жареный арахис и измельченное печенье, перемешайте.
  13. Когда все компоненты готовы, начинайте складывать пирог.
  14. На первый шоколадный корж выложите прослойку со сгущенным молоком, равномерно распределяя и хорошо утрамбовывая. Сверху положите маковый корж.
  15. На маковый корж выложите кокосовый крем, равномерно распределяя. Накройте вторым шоколадным коржом, полейте его растопленным шоколадом и посыпьте измельченным арахисом.
  16. Дайте пирогу настояться не менее 12 часов в прохладном месте.

Они такие вкусные: как приготовить настоящие вергуны.