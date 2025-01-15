Часто в рецептах можно встретить совет поставить тесто в холодильник. Для чего это делать и какое тесто для этого подходит – рассказывает 24 Канал.

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Какие виды теста можно ставить в холодильник

Слоеное

Этот вид теста готовят из потертого замороженного масла или маргарина. После этого его делят на части, которые ставят в холодильник, и раскатывают по одной части. Если это тесто станет теплым, его будет сложно раскатать, и оно будет меньше слоиться.

Песочное

Этот вид теста ставят в холодильник для того, чтобы оно было более рассыпчатым и легче раскатывалось.

Дрожжевое

Такое тесто можно ставить в холодильник только после того, как оно хорошо поднимется. Это делают для того, чтобы оно не перекисло в тепле, если вы захотите приготовить что-то из него немного позже. Когда дело дойдет до приготовления, то предварительно его надо подержать в тепле, чтобы оно снова поднялось.

Полезные и действенные советы / Фото Pixabay

Сколько можно хранить тесто в холодильнике

В холодильнике тесто может пробыть от 9 до 36 часов. Перед хранением его обязательно надо не только хорошо вымешать, но и смазать растительным маслом.

В морозилке тесто может пробыть дольше, от 1 месяца до полугода. Оберните его пищевой пленкой или пергаментом, а затем дополнительно поставьте в пакет.

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