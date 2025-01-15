Одна из самых больших забот при приготовлении дерунов – лишнее масло, которое они могут впитывать при жарке. 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media рассказывает, что стоит добавить к картофельной массе, чтобы этого избежать.

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Алкоголь

Один из эффективных методов заключается в добавлении к картофельной массе небольшого количества алкоголя. Это может показаться нетрадиционным, но алкоголь помогает предотвратить чрезмерное впитывание масла. Для одного килограмма картофельной массы достаточно половины чайной ложки водки. Во время термической обработки алкоголь быстро испарится, и вкус блюда не изменится, но благодаря этому методу драники будут менее жирными.

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Растительное масло

Возможно, это будет неожиданным, но добавление растительного масла к картофельной массе помогает значительно уменьшить жирность блюда. Достаточно добавить одну столовую ложку растительного масла на килограмм картофеля. Это создаст защитный слой в тесте, который будет препятствовать чрезмерному впитыванию масла во время жарки.

Правильная жарка

Важно использовать сковороду с тефлоновым покрытием. Это не только предотвращает прилипание, но и уменьшает количество масла, необходимого для жарки. Деруны можно обжаривать на сухой сковороде или с небольшим количеством масла. Они будут хрустящими, вкусными и без лишнего жира.

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