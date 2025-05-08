Этот торт вы не найдете в кондитерских, а готовить его легко и быстро. 24 Канал предлагает вспомнить этот особый вкус любимого десерта детства с рецептом портала "На пенсии".
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Рецепт торта "Карпатка"
- Время: 1 час + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
заварное тесто:
– 100 граммов муки;
– 140 граммов воды;
– щепотка соли;
– 60 граммов сливочного масла;
– 4 яйца;
крем:
– 600 миллилитров молока;
– 180 граммов сахара;
– 60 граммов муки;
– 2 яйца;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 180 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Для крема вбейте яйца в сотейник, добавьте сахар и муку, влейте молоко. Тщательно перемешайте до однородной массы. Поставьте на средний огонь и готовьте, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.
- После того как крем станет более плотным, варите еще около минуты. Затем добавьте ванильный сахар, хорошо перемешайте и снимите с огня. Накройте поверхность крема пищевой пленкой “в контакт” и дайте ему полностью остыть.
- Чтобы приготовить тесто, в кастрюле соедините воду со сливочным маслом и поставьте на плиту. Когда масло растает, всыпьте муку и быстро перемешайте деревянной ложкой или лопаткой до однородной консистенции.
- Продолжайте заваривать тесто на среднем огне, пока на дне не появится тонкий слой теста - это признак готовности. Переложите массу в другую посуду и оставьте охладиться.
- После охлаждения вмешивайте яйца по одному - каждое тщательно втирайте в тесто. Готовая масса должна медленно спадать с лопатки широкой лентой.
- Разделите тесто на две части и поочередно выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Коржи выпекайте при 180 градусах около 25 – 30 минут до золотистой корочки.
- Для сборки торта взбейте мягкое сливочное масло до светлой рыхлой текстуры, после чего, не прекращая взбивать, постепенно добавьте охлажденный заварной крем.
- В кондитерское кольцо выложите первый корж, равномерно распределите весь крем, а сверху накройте вторым коржом.
- Накройте торт пленкой и уберите в холодильник минимум на 3 – 4 часа для стабилизации.
Приятного аппетита!
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