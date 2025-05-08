Цей торт ви не знайдете у кондитерських, а готувати його легко та швидко. 24 Канал пропонує пригадати цей особливий смак улюбленого десерту дитинства з рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт торта "Карпатка"

Час : 1 година + просочування

: 1 година + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

заварне тісто:

– 100 грамів борошна;

– 140 грамів води;

– дрібка солі;

– 60 грамів вершкового масла;

– 4 яйця;

крем:

– 600 мілілітрів молока;

– 180 грамів цукру;

– 60 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 180 грамів вершкового масла.

Приготування:

Для крему вбийте яйця у сотейник, додайте цукор і борошно, влийте молоко. Ретельно перемішайте до однорідної маси. Поставте на середній вогонь і готуйте, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Після того як крем стане щільнішим, варіть ще близько хвилини. Потім додайте ванільний цукор, добре перемішайте й зніміть з вогню. Накрийте поверхню крему харчовою плівкою “в контакт” і дайте йому повністю охолонути. Щоб приготувати тісто, в каструлі з'єднайте воду з вершковим маслом і поставте на плиту. Коли масло розтане, всипте борошно й швидко перемішайте дерев’яною ложкою або лопаткою до однорідної консистенції. Продовжуйте заварювати тісто на середньому вогні, поки на дні не з’явиться тонкий шар тіста — це ознака готовності. Перекладіть масу в інший посуд і залиште охолодитись. Після охолодження вмішуйте яйця по одному — кожне ретельно втирайте в тісто. Готова маса повинна повільно спадати з лопатки широкою стрічкою. Розділіть тісто на дві частини й по черзі викладіть на деко, застелене пергаментом. Коржі випікайте при 180 градусах близько 25 – 30 хвилин до золотистої скоринки. Для складання торта збийте м’яке вершкове масло до світлої пухкої текстури, після чого, не припиняючи збивати, поступово додайте охолоджений заварний крем. У кондитерське кільце викладіть перший корж, рівномірно розподіліть увесь крем, а зверху накрийте другим коржем. Накрийте торт плівкою і приберіть у холодильник мінімум на 3 – 4 години для стабілізації.

Смачного!

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