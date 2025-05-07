У приготуванні вівсянки є два табори: одні впевнені, що готувати її слід на воді, інші – що лише на молоці. Насправді ж варто опиратися лише на те, якого результату ви хочете досягнути, розповідає 24 Канал з посиланням на Mashed.

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У чому різниця

Вода – це найпростіший варіант приготування вівсянки. Вона не містить калорій, легкодоступна й дозволяє насолодитися чистим, натуральним смаком вівса без жодних додатків. Але якщо ви шукаєте більш глибокий смак і насичену текстуру, молоко стає беззаперечним фаворитом: воно робить кашу ніжною, кремовою та по-домашньому комфортною.

Улюблений сніданок / Фото Freepik

Овес діє як губка, вбираючи в себе рідину, в якій вариться – саме ця особливість формує підсумкову текстуру. Приготована на воді вівсянка легша, більш делікатна, проте водяниста.

Якщо ж основою обрати молоко, страва набуває щільності, бархатистості та легкого солодкуватого присмаку завдяки лактозі. Така основа ідеально підходить для додавання фруктів, горіхів, меду — саме тоді вівсянка "розкривається" на повну.

Окрім смакових переваг, молоко збагачує кашу поживними речовинами: білками, кальцієм, вітаміном D – всім необхідним для бадьорого ранку. Якщо ви не вживаєте тваринного молока, можна звернутися до рослинних альтернатив: мигдальне надає ніжний горіховий аромат, вівсяне – підсилює натуральний смак вівса, а соєве – збагачує білком.

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