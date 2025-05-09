Получится такой пудинг нежнейшим, и может составить конкуренцию любому торту. Рецептом нежного бананового пудинга делится 24 Канал со ссылкой на Glamour.
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Нежный банановый пудинг
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 спелых банана;
– 1,5 стакана молока;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 щепотка ванильного экстракта;
– 1,5 столовой ложки кукурузного крахмала.
Приготовление:
- Бананы разомните вилкой. Добавьте сахар и стакан молока. Все перемешайте.
- Подогрейте до теплого состояния и влейте еще молоко и введите крахмал. Заготовку заварите на медленном огне до загустения.
- Массу постоянно помешивайте, иначе будут образовываться комочки. По желанию добавьте немного ванильного экстракта и куркумы.
- Немного охладите массу и взбейте блендером. Поставьте охлаждаться в холодильник. Через несколько часов пудинг будет готов.
Приятного аппетита!
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