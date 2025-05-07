Каждая хозяйка имеет свой уникальный вариант сырников. Для тех, кто не очень хорошо ладит с кухней, существуют идеальные рецепты, которые точно получатся. Таким делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @olga_riabenko_.

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Идеальные сырники – рецепт

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 650 граммов творога 9% кисломолочного сыра;

– 1 яйцо;

– 4 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 4 столовые ложки муки + для панировки;

– масло или масло ГХИ для жарки.

Как приготовить идеальные сырники: смотрите видео

Приготовление:

В миску выложите творог, вбейте яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар и муку.

Вымешайте тесто до пока оно не станет эластичным.

Сформируйте колбаску и нарежьте порционно. Можете воспользоваться стаканом или столовой ложкой и сформировать сырники.

Обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле или масле ГХИ до золотистого цвета с обеих сторон. Подавайте с любимыми джемами и ягодами или фруктами.

Приятного аппетита!

Учтите: почему сырники при жарке расплываются и тают.