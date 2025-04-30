Подавать их можно с сиропами, медом, сгущенкой, мороженым, джемом, вареньем, бананами или ягодами. В результате получится замечательный десерт – просто пальчики оближешь. Рецептом бельгийских вафель делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife.

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Бельгийские вафли

  • Время: 30 минут
  • Порции: 5 – 6

Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 120 граммов сливочного масла;
– 80 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 2 яйца;
– 150 миллилитров теплого молока;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Масло должно быть мягкой консистенции. Разотрите его с сахаром обычным и ванильным.
  2. Теперь введите яйца. Муку просейте вместе с разрыхлителем и вмешайте в тесто.
  3. Влейте теплое молоко. После размешивания тесто должно быть по консистенции как густая сметана. Оставьте тесто на столе на 15 минут.
  4. Перед выпеканием еще раз тщательно размешайте. Тесто готово, можно наливать в вафельницу.
  5. Подавайте с дополнениями на свой вкус: мороженое, фрукты, шоколад, сгущенное молоко, мед и тому подобное.

Приятного аппетита!

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