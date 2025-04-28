Тесто для кексов готовится очень быстро, а выпекаются они всего 20 минут. Рецептом банановых кексов делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.
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Банановые кексы за 30 минут
- Время: 25 минут
- Порции: 12 – 15
Ингредиенты:
– 1 банан;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов масла;
– 220 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Сначала соедините в блендере растопленное масло, яйца, сахар и банан.
- После этого добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться достаточно густое, но не крутое.
- На один кекс надо по 1 – 1,5 столовой ложки теста. Заполняйте на 1/3 каждую формочку. Отправьте в разогретую духовку до 170 градусов и выпекайте в течение 20 минут.
- Кексы вырастут, будут румяные, сверху могут немного потрескаться. По желанию присыпать можно сахарной пудрой или кусочками шоколада.
Приятного аппетита!
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