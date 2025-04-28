Тісто для кексів готується дуже швидко, а випікаються вони всього 20 хвилин. Рецептом бананових кексів ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.
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Бананові кекси за 30 хвилин
- Час: 25 хвилин
- Порції: 12 – 15
Інгредієнти:
– 1 банан;
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів масла;
– 220 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі.
Приготування:
- Спочатку з'єднайте у блендері розтоплене масло, яйця, цукор та банан.
- Після цього додайте просіяне борошно та розпушувач. Тісто має вийти досить густе, але не круте.
- На один кекс треба по 1 – 1,5 столової ложки тіста. Заповнюйте на 1/3 кожну формочку. Відправте у розігріту духовку до 170 градусів і випікайте протягом 20 хвилин.
- Кекси виростуть, будуть рум'яні, зверху можуть трішки потріскатися. За бажанням присипати можна цукровою пудрою або шматочками шоколаду.
Смачного!
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