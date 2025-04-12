Favorite Food & Drinks – це єдиний в Україні незалежний міжнародний дегустаційний конкурс, який визначає високоякісні продукти та допомагає покупцям зробити найкращий вибір серед десятків виробників, інформує Смачно 24. Саме тому компанії стають учасниками цієї знакової події.

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У межах конкурсу провідні фахівці у сферах харчової промисловості, роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу оцінювали продукцію шляхом "сліпої" дегустації – члени комісії не знали, продукцію якого виробника дегустують, що гарантувало об'єктивність і неупередженість результатів.

Цього року участь у конкурсі взяли 39 компаній, які надали для дегустації 219 зразків продуктів, з яких 38 – інноваційні.

Олена Сініцина засновниця та директорка конкурсу Favorite Food&Drinks Виконуючи свою місію, Favorite Food&Drinks прагне сприяти розвитку культури усвідомленого споживання харчових продуктів, підвищенню якості та популяризації здорового способу життя. Ми також підтримуємо просування українських брендів на міжнародному ринку як постачальників смачної, інноваційної, автентичної та якісної продукції.

Відтак золоті відзнаки Favorite Food&Drinks за високу якість отримали такі вироби "ВЕЛМАРТ":

"Хліб Вестфальський" – власна пекарня;

"Окунь" гарячого копчення – власний рибний цех;

"Салака Балтійська" патрана повністю/власного соління – власний рибний цех;

Вареник "Селянський з вишнями" – власний кулінарний цех;

Вареник "Селянський з м'ясом" – власний кулінарний цех;

Вареник "Селянський з картоплею" – власний кулінарний цех;

Балик "Гурман" запечений – медіум вищого ґатунку – власний м'ясний цех;

Грудинка пряна копчено-варена вищого ґатунку – медіум – власний м'ясний цех.

Найвища незалежна відзнака якості / Фото Favorite Food&Drinks

Секрет успіху "ВЕЛМАРТ" – у якості й дотриманні найвищих стандартів

М'ясний цех

М'ясний цех у "ВЕЛМАРТ" – це близько 200 найменувань різноманітного м'яса: птиця, яловичина, телятина, баранина, свинина, а також субпродукти і напівфабрикати з них. Делікатесні фуа-гра й ангус, фарш і котлети, шашлик і ковбаси для смаження – усе це ви знайдете на вітринах у "ВЕЛМАРТ".

Володимир Багдасарян керівник м'ясного виробництва "ВЕЛМАРТ" Вся продукція м'ясного виробництва виготовляється з охолодженого м'яса та проходить ланцюг технологічних процесів для отримання апетитних м'ясних продуктів. Удосконалення технології виробництва власних коптилень та м'ясних цехів стало для нас щоденним процесом. Ми працюємо, щоб наші покупці щоденно куштували якісні й смачні продукти!

Як зазначає "Гуру соковитого м'яса" – Володимир Багдасарян – більшість усіх продуктів із сирого м'яса виробляються безпосередньо на території гіпермаркетів "ВЕЛМАРТ" з якісної, ретельно відібраної сировини, тому, купуючи м'ясо у "ВЕЛМАРТ", ви завжди можете бути впевнені у свіжості продукту. Для копчених виробів функціонують 7 власних коптилень.



Копчене м'ясо власного виробництва / Фото "ВЕЛМАРТ"

Рибний цех

У "ВЕЛМАРТ" можна знайти рибу з різних країн світу. Свіжа, охолоджена, заморожена, солона, в'ялена, копчена – на будь-який смак і гаманець. Ікра, морепродукти, консерви та пресерви – всього понад 1000 позицій асортименту, що охоплює як продукти економкласу, так і елітні делікатеси.

Як показали результати конкурсу Favorite Food&Drinks, якість, правильні процеси та турбота про споживача – ідеальний рецепт міжнародного визнання.

В'ячеслав Бойченко керівник рибного виробництва "ВЕЛМАРТ" Золота нагорода на конкурсі – для нас, це справжнє досягнення, яке свідчить про високий рівень якості продукції власного виробництва. Ми серйозно ставимося до якості продукції , працівники рибного виробництва ретельно контролюють та перевіряють як саму сировину, що використовується для приготування, так і вже готову рибну продукцію.

Золота відзнака Favorite Food&Drinks підтверджує, що наші зусилля не були марними, і ми на правильному шляху. Це стимулює нас рухатися вперед, впроваджувати нові технології та інновації, щоб задовольнити потреби наших споживачів ще краще.

Зручне фасування, величезний асортимент, вітрини самообслуговування, акваріуми устричні та з живою рибою – усе це створює цілий водний світ в кожному супермаркеті "ВЕЛМАРТ".



Риба власного копчення / Фото "ВЕЛМАРТ"

Кулінарний цех та Café Graan

У 2024 році напрям кулінарії мережі "ВЕЛМАРТ" та CAFÉ GRAAN задовольнив замовлення майже 9,6 мільйона осіб. Мережа налічує 20 відділів кулінарії. Загальний обсяг виробленої продукції у 2024 році склав 885 тонн, що включає 700 тисяч бургерів, 4 мільйони чашок гарячих напоїв та 1,8 мільйона піц.



Дегустатори обирали переможця "сліпим" методом / Фото "ВЕЛМАРТ"

Крім того, асортимент кондитерських відділів гіпермаркетів доповнюється більше ніж 300 видами солодощів: тортами, мафінами, тістечками, рулетами, пирогами, печивом, кексами та десертами. До дегустаційного конкурсу у 2025 році вперше від "ВЕЛМАРТ" подали вареники з різними начинками.



Дегустатори оцінили продукцію власного виробництва "ВЕЛМАРТ" високими балами / Фото з соцмереж

Оксана Славенко керівниця напряму кулінарії власного виробництва "ВЕЛМАРТ" Участь у конкурсі стала для нас надзвичайно важливою подією – золота нагорода, яку здобули наші вареники власного виробництва, є вагомим підтвердженням високої якості продукції, що ми пропонуємо споживачам. Ми обираємо сировину так, ніби готуємо страви для власного столу, а ретельний підбір постачальників дозволяє забезпечити стабільність і відмінний смак нашої продукції, а також здатність відповідати найвищим стандартам якості та задовольняти потреби сучасних споживачів.

Напрям кулінарії "ВЕЛМАРТ" нараховує 259 найменувань виробів і щомісячно випускає понад 20 тонн готової продукції.

Хлібобулочний цех

Хліб "Вестфальський" від власної пекарні "ВЕЛМАРТ" отримав золоту нагороду, що є свідченням його бездоганної якості та неповторного смаку. Він відзначається вишуканим балансом, який досягається завдяки ретельно підібраним натуральним інгредієнтам та використанню традиційних рецептів.

Христина Михайлюк керівниця власного виробництва хлібобулочного напрямку "ВЕЛМАРТ" Ми щиро вдячні за таку високу відзнаку – золота нагорода для нашого "Вестфальського" хліба є свідченням бездоганної якості, над якою щоденно працює команда наших пекарів. Цей хліб – результат поєднання натуральних інгредієнтів, традиційних технологій і любові до своєї справи. Його солодка скоринка і ніжна, пухка середина створюють неповторний смак, який вже встигли оцінити наші покупці. Для нас ця нагорода – стимул і надалі тримати найвищу планку якості у всьому, що ми виготовляємо.



Націленість на розвиток / Фото з соцмереж

Експертиза відкриває нові можливості

Смак, якому довіряють: успіхи продукції власного виробництва "ВЕЛМАРТ" з року в рік отримують золоті відзнаки, що є відображенням злагодженої роботи команди та прагнення до безперервного вдосконалення. Це важливий крок не лише для компанії, а й для всього ринку, адже підвищення стандартів якості справляє позитивний вплив на споживачів і сприяє розвитку української харчової індустрії.