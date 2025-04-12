Favorite Food & Drinks – это единственный в Украине независимый международный дегустационный конкурс, который определяет высококачественные продукты и помогает покупателям сделать лучший выбор среди десятков производителей, информирует Вкусно 24. Именно поэтому компании становятся участниками этого знакового события.

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В рамках конкурса ведущие специалисты в сферах пищевой промышленности, розничной торговли и ресторанного бизнеса оценивали продукцию путем "слепой" дегустации – члены комиссии не знали, продукцию какого производителя дегустируют, что гарантировало объективность и беспристрастность результатов.

В этом году участие в конкурсе приняли 39 компаний, которые предоставили для дегустации 219 образцов продуктов, из которых 38 – инновационные.

Елена Синицына основательница и директор конкурса Favorite Food&Drinks Выполняя свою миссию, Favorite Food&Drinks стремится способствовать развитию культуры осознанного потребления пищевых продуктов, повышению качества и популяризации здорового образа жизни. Мы также поддерживаем продвижение украинских брендов на международном рынке как поставщиков вкусной, инновационной, аутентичной и качественной продукции.

Поэтому золотые награды Favorite Food&Drinks за высокое качество получили такие изделия "ВЕЛМАРТ":

"Хлеб Вестфальский" – собственная пекарня;

"Окунь" горячего копчения – собственный рыбный цех;

"Салака Балтийская" потрошеная полностью/собственного соления – собственный рыбный цех;

Вареник "Крестьянский с вишнями" – собственный кулинарный цех;

Вареник "Крестьянский с мясом" – собственный кулинарный цех;

Вареник "Крестьянский с картофелем" – собственный кулинарный цех;

Балык "Гурман" запеченный – медиум высшего сорта – собственный мясной цех;

Грудинка пряная копчено-вареная высшего сорта – медиум – собственный мясной цех.

Высшая независимая награда качества / Фото Favorite Food&Drinks

Секрет успеха "ВЕЛМАРТ" – в качестве и соблюдении самых высоких стандартов

Мясной цех

Мясной цех в "ВЕЛМАРТ" – это около 200 наименований разнообразного мяса: птица, говядина, телятина, баранина, свинина, а также субпродукты и полуфабрикаты из них. Деликатесные фуа-гра и ангус, фарш и котлеты, шашлык и колбасы для жарки – все это вы найдете на витринах в "ВЕЛМАРТ".

Владимир Багдасарян руководитель мясного производства "ВЕЛМАРТ" Вся продукция мясного производства изготавливается из охлажденного мяса и проходит цепь технологических процессов для получения аппетитных мясных продуктов. Совершенствование технологии производства собственных коптилен и мясных цехов стало для нас ежедневным процессом. Мы работаем, чтобы наши покупатели ежедневно пробовали качественные и вкусные продукты!

Как отмечает "Гуру сочного мяса" – Владимир Багдасарян – большинство всех продуктов из сырого мяса производится непосредственно на территории гипермаркетов "ВЕЛМАРТ" из качественного, тщательно отобранного сырья, поэтому, покупая мясо в "ВЕЛМАРТ", вы всегда можете быть уверены в свежести продукта. Для копченых изделий функционируют 7 собственных коптилен.



Копченое мясо собственного производства / Фото "ВЕЛМАРТ"

Рыбный цех

В "ВЕЛМАРТ" можно найти рыбу из разных стран мира. Свежая, охлажденная, замороженная, соленая, вяленая, копченая – на любой вкус и кошелек. Икра, морепродукты, консервы и пресервы – всего более 1000 позиций ассортимента, охватывающего как продукты экономкласса, так и элитные деликатесы.

Как показали результаты конкурса Favorite Food&Drinks, качество, правильные процессы и забота о потребителе – идеальный рецепт международного признания.

Вячеслав Бойченко руководитель рыбного производства "ВЕЛМАРТ" Золотая награда на конкурсе – для нас, это настоящее достижение, которое свидетельствует о высоком уровне качества продукции собственного производства. Мы серьезно относимся к качеству продукции , работники рыбного производства тщательно контролируют и проверяют как само сырье, используемое для приготовления, так и уже готовую рыбную продукцию.

Золотая награда Favorite Food & Drinks подтверждает, что наши усилия не были напрасными, и мы на правильном пути. Это стимулирует нас двигаться вперед, внедрять новые технологии и инновации, чтобы удовлетворить потребности наших потребителей еще лучше.

Удобная фасовка, огромный ассортимент, витрины самообслуживания, аквариумы устричные и с живой рыбой – все это создает целый водный мир в каждом супермаркете "ВЕЛМАРТ".



Рыба собственного копчения / Фото "ВЕЛМАРТ"

Кулинарный цех и Café Graan

В 2024 году направление кулинарии сети "ВЕЛМАРТ" и CAFÉ GRAAN удовлетворило заказ почти 9,6 миллиона человек. Сеть насчитывает 20 отделов кулинарии. Общий объем произведенной продукции в 2024 году составил 885 тонн, что включает 700 тысяч бургеров, 4 миллиона чашек горячих напитков и 1,8 миллиона пицц.



Дегустаторы выбирали победителя "слепым" методом / Фото "ВЕЛМАРТ"

Кроме того, ассортимент кондитерских отделов гипермаркетов дополняется более чем 300 видами сладостей: тортами, маффинами, пирожными, рулетами, пирогами, печеньем, кексами и десертами. К дегустационному конкурсу в 2025 году впервые от "ВЕЛМАРТ" подали вареники с различными начинками.



Дегустаторы оценили продукцию собственного производства "ВЕЛМАРТ" высокими баллами / Фото из соцсетей

Оксана Славенко руководитель направления кулинарии собственного производства "ВЕЛМАРТ" Участие в конкурсе стало для нас чрезвычайно важным событием – золотая награда, которую получили наши вареники собственного производства, является весомым подтверждением высокого качества продукции, что мы предлагаем потребителям. Мы выбираем сырье так, будто готовим блюда для собственного стола, а тщательный подбор поставщиков позволяет обеспечить стабильность и отличный вкус нашей продукции, а также способность соответствовать самым высоким стандартам качества и удовлетворять потребности современных потребителей.

Направление кулинарии "ВЕЛМАРТ" насчитывает 259 наименований изделий и ежемесячно выпускает более 20 тонн готовой продукции.

Хлебобулочный цех

Хлеб "Вестфальский" от собственной пекарни "ВЕЛМАРТ" получил золотую награду, что является свидетельством его безупречного качества и неповторимого вкуса. Он отмечается изысканным балансом, который достигается благодаря тщательно подобранным натуральным ингредиентам и использованию традиционных рецептов.

Кристина Михайлюк руководитель собственного производства хлебобулочного направления "ВЕЛМАРТ" Мы искренне благодарны за такую высокую награду – золотая награда для нашего "Вестфальского" хлеба является свидетельством безупречного качества, над которым ежедневно работает команда наших пекарей. Этот хлеб – результат сочетания натуральных ингредиентов, традиционных технологий и любви к своему делу. Его сладкая корочка и нежная, рыхлая середина создают неповторимый вкус, который уже успели оценить наши покупатели. Для нас эта награда – стимул и в дальнейшем держать самую высокую планку качества во всем, что мы изготавливаем.



Нацеленность на развитие / Фото из соцсетей

Экспертиза открывает новые возможности

Вкус, которому доверяют: успехи продукции собственного производства "ВЕЛМАРТ" из года в год получают золотые награды, что является отражением слаженной работы команды и стремления к непрерывному совершенствованию. Это важный шаг не только для компании, но и для всего рынка, ведь повышение стандартов качества оказывает положительное влияние на потребителей и способствует развитию украинской пищевой индустрии.