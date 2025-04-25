Господині можуть приготувати ліниві ватрушки без замішування тіста. Цей рецепт поєднує хрусткий хліб з ніжною вершковою начинкою, передає 24 Канал з посиланням на UA.новини.

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Ліниві ватрушки

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 10 – 12

Інгредієнти:

– білий батон;

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 1 склянка молока;

– 1 чайна ложка крупи манної;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка сметани.

Приготування:

Наріжте батон на скибки. Це буде основа замість тіста.

До сиру додайте цукор та одне невелике яйце, сметану та манку. Ретельно перемішайте все.

Батон обмокніть в молоко та викладіть на деко з пергаментом. Зверху покладіть начинку з сиром.

Поставте випікатись в духовку при температурі 200 градусів на 15 – 20 хвилин. Можете прикрасити готові ватрушки ягодами.

Смачного!

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