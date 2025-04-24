Вони помірно солодкі та ситні – ідеальний варіант на сніданок чи перекус. Рецептом вафель з кисломолочного сиру ділиться 24 Канал з посиланням на Daily News.

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Сирні вафлі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 5

Інгредієнти:
– 250 грамів сиру;
– 2 яйця;
– 40 грамів цукру;
– 20 грамів вершкового масла;
– 45 грамів пшеничного борошна;
– 1,5 чайної ложки без гірки розпушувача;
– 1 чайної ложки лимонного соку;
– 10 грамів маку;
– дрібка солі;
– лимонна цедра – на смак.

Приготування:

  1. Яйця змішайте з цукром та збийте до утворення пишної піни. В отриману масу додайте розтоплене вершкове масло.
  2. Сир перетріть через сито або перебийте блендером. Додайте в яєчну суміш. Сюди ж просіяне борошно та розпушувач, перемішайте.
  3. Додайте лимонний сік і мак за бажанням. Вимішайте до утворення однорідної маси.
  4. Після цього трохи змастіть вафельницю олією і починайте випікання. На одну порцію у вафельницю накладайте по 2 столові ложки тіста та випікайте близько 5 – 7 хвилин.
  5. Готові сирні вафлі прикрасьте ягодами, фруктами та джемами на ваш смак.

Смачного!

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