Кисломолочний сир – універсальний інгредієнт, який часто можна зустріти в сирниках, запіканках, а також у поєднанні зі сметаною та цукром. Однак, кулінарні ентузіасти можуть урізноманітнити свої меню, приготувавши сирні вафлі.