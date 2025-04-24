Они умеренно сладкие и сытные – идеальный вариант на завтрак или перекус. Рецептом вафель из творога делится 24 Канал со ссылкой на Daily News.

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Творожные вафли

  • Время: 40 минут
  • Порции: 5

Ингредиенты:
– 250 граммов творога;
– 2 яйца;
– 40 граммов сахара;
– 20 граммов сливочного масла;
– 45 граммов пшеничной муки;
– 1,5 чайной ложки без горки разрыхлителя;
– 1 чайной ложки лимонного сока;
– 10 граммов мака;
– щепотка соли;
– лимонная цедра – по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца смешайте с сахаром и взбейте до образования пышной пены. В полученную массу добавьте растопленное сливочное масло.
  2. Творог перетрите через сито или перебейте блендером. Добавьте в яичную смесь. Сюда же просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте.
  3. Добавьте лимонный сок и мак по желанию. Вымешайте до образования однородной массы.
  4. После этого немного смажьте вафельницу маслом и начинайте выпекание. На одну порцию в вафельницу накладывайте по 2 столовые ложки теста и выпекайте около 5 – 7 минут.
  5. Готовые творожные вафли украсьте ягодами, фруктами и джемами на ваш вкус.

Приятного аппетита!

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