Для тех, кто еще не пробовал его, сейчас самое время попробовать. Рецептом торта "Спартак" делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Торт "Спартак"
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 8
Ингредиенты для коржей:
– 400 граммов муки пшеничной;
– 4 столовые ложки какао;
– 150 граммов сахара;
– 100 граммов масла сливочного;
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки меда;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Для крема:
– 100 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 200 граммов масла сливочного;
– 2 яйца;
– 500 граммов молока;
– 2 чайные ложки ванильного сахара.
Приготовление:
- Для коржей в большую миску просейте муку, добавьте какао и разрыхлитель. Перемешайте.
- В кастрюле смешайте мед, сахар и сливочное масло. Поставьте эту кастрюлю на водяную баню и доведите до однородности, постоянно помешивая.
- Разбейте яйца и немного взбейте их венчиком. Тонкой струйкой влейте яйца в смесь, постоянно помешивая. Добавьте соду. Варите 10 минут, не прекращая помешивать. Снимите с огня и дайте немного остыть.
- Добавьте заварную медовую смесь в миску с мукой и какао, хорошо вымешайте ложкой. Тесто может сначала показаться жидким, но муку добавлять не нужно. Охлаждаясь, тесто будет густеть, станет эластичным и не будет липнуть к рукам.
- Скатайте в колбаску и разрежьте на 8 равных частей. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 15 минут.
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте первую порцию толщиной до 2 миллиметров сразу на бумаге для выпечки, чтобы его потом не перекладывать. Муку не подсыпайте муку.
- Положите тесто вместе с бумагой на противень, наколите поверхность вилкой в нескольких местах и поставьте в духовку. Выпекайте не дольше 6 – 8 минут при 180 градусах. Пока выпекается корж, подготовьте следующую порцию. Когда корж испечется, сразу подрежьте его до нужной формы. Повторите со следующими коржами.
- Для приготовления крема в большую кастрюлю влейте молоко, постепенно добавьте немного взбитые яйца, сахар, ванильный сахар и муку. Размешайте до однородной консистенции. Постоянно помешивая, уварите крем до загустения. Снимите с огня, накройте пищевой пленкой и дайте остыть.
- Взбейте масло до пышности и по ложке добавляйте к крему, перемешивая после каждой ложки.
- Смажьте коржи готовым кремом, сверху посыпьте крошкой, оставшейся после обрезки коржей, и поставьте в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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