Для тех, кто еще не пробовал его, сейчас самое время попробовать. Рецептом торта "Спартак" делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Торт "Спартак"

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 8

Ингредиенты для коржей:

– 400 граммов муки пшеничной;

– 4 столовые ложки какао;

– 150 граммов сахара;

– 100 граммов масла сливочного;

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки меда;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.



Для крема:

– 100 граммов муки;

– 150 граммов сахара;

– 200 граммов масла сливочного;

– 2 яйца;

– 500 граммов молока;

– 2 чайные ложки ванильного сахара.

Приготовление:

Для коржей в большую миску просейте муку, добавьте какао и разрыхлитель. Перемешайте.

В кастрюле смешайте мед, сахар и сливочное масло. Поставьте эту кастрюлю на водяную баню и доведите до однородности, постоянно помешивая.

Разбейте яйца и немного взбейте их венчиком. Тонкой струйкой влейте яйца в смесь, постоянно помешивая. Добавьте соду. Варите 10 минут, не прекращая помешивать. Снимите с огня и дайте немного остыть.

Добавьте заварную медовую смесь в миску с мукой и какао, хорошо вымешайте ложкой. Тесто может сначала показаться жидким, но муку добавлять не нужно. Охлаждаясь, тесто будет густеть, станет эластичным и не будет липнуть к рукам.

Скатайте в колбаску и разрежьте на 8 равных частей. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 15 минут.

Достаньте тесто из холодильника и раскатайте первую порцию толщиной до 2 миллиметров сразу на бумаге для выпечки, чтобы его потом не перекладывать. Муку не подсыпайте муку.

Положите тесто вместе с бумагой на противень, наколите поверхность вилкой в нескольких местах и поставьте в духовку. Выпекайте не дольше 6 – 8 минут при 180 градусах. Пока выпекается корж, подготовьте следующую порцию. Когда корж испечется, сразу подрежьте его до нужной формы. Повторите со следующими коржами.

Для приготовления крема в большую кастрюлю влейте молоко, постепенно добавьте немного взбитые яйца, сахар, ванильный сахар и муку. Размешайте до однородной консистенции. Постоянно помешивая, уварите крем до загустения. Снимите с огня, накройте пищевой пленкой и дайте остыть.

Взбейте масло до пышности и по ложке добавляйте к крему, перемешивая после каждой ложки.

Смажьте коржи готовым кремом, сверху посыпьте крошкой, оставшейся после обрезки коржей, и поставьте в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

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