Для тих, хто ще не куштувати його, зараз саме час спробувати. Рецептом торта "Спартак" ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Торт "Спартак"

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 8

Інгредієнти для коржів:

– 400 грамів борошна пшеничного;

– 4 столові ложки какао;

– 150 грамів цукру;

– 100 грамів масла вершкового;

– 2 яйця;

– 4 столові ложки меду;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 чайна ложка розпушувача.



Для крему:

– 100 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 200 грамів масла вершкового;

– 2 яйця;

– 500 грамів молока;

– 2 чайні ложки ванільного цукру.

Приготування:

Для коржів у велику миску просійте борошно, додайте какао і розпушувач. Перемішайте.

У каструлі змішайте мед, цукор і вершкове масло. Поставте цю каструлю на водяну баню і доведіть до однорідності, постійно помішуючи.

Розбийте яйця і трохи збийте їх вінчиком. Тонкою цівкою влийте яйця в суміш, постійно помішуючи. Додайте соду. Варіть 10 хвилин, не припиняючи помішувати. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

Додайте заварну медову суміш у миску з борошном та какао, добре вимішайте ложкою. Тісто може спочатку здатися рідким, але борошно додавати не потрібно. Охолоджуючись, тісто густішатиме, стане еластичним і не буде липнути до рук.

Скачайте в ковбаску та розріжте на 8 рівних частин. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15 хвилин.

Дістаньте тісто з холодильника і розкатайте першу порцію завтовшки до 2 міліметрів відразу на папері для випічки, щоб його потім не перекладати. Борошно не підсипайте.

Покладіть тісто разом з папером на деко, наколіть поверхню виделкою в кількох місцях і поставте в духовку. Випікайте не довше 6 – 8 хвилин при 180 градусах. Поки випікається корж, підготуйте наступну порцію. Коли корж спечеться, одразу підріжте його до потрібної форми. Повторіть з наступними коржами.

Для приготування крему у велику каструлю влийте молоко, поступово додайте трохи збиті яйця, цукор, ванільний цукор та борошно. Розмішайте до однорідної консистенції. Постійно помішуючи, уваріть крем до загустіння. Зніміть з вогню, накрийте харчовою плівкою та дайте охолонути.

Збийте масло до пишності та по ложці додайте до крему, перемішуючи після кожної ложки.

Змажте коржі готовим кремом, зверху посипте крихтою, що залишилася після обрізки коржів, та поставте в холодильник на ніч.

Смачного!

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