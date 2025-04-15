Ці цукерки виходять набагато смачнішими, ніж трюфелі – вони м'які, ніжні, в міру солодкі, й тануть у роті. Рецептом трюфельних цукерок ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Трюфельні цукерки

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 200 грамів згущеного молока;
– 200 грамів какао-порошку.

Приготування:

  1. Згущене молоко перелийте в миску та поставте в мікрохвильову піч на 2 хвилини. Вона стане рідкішою.
  2. Потім в неї поступово вмішайте какао. В результаті вийде маса, схожа на тісто.
  3. Покладіть на харчову плівку й трохи розкачайте. Накрийте другою частиною плівки та покладіть в холодильник на 1 годину.
  4. Тепер розріжте на квадратики, з яких зробіть круглі цукерки. Присипте какао.

Смачного!

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