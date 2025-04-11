Одним словом – ідеальний вибір для прикрашання ваших пасок. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на @Nom_nom950.

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Глазур для паски з маршмелоу

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 5 – 6 середніх пасок

Інгредієнти:
– 200 грамів маршмелоу;
– 2 столові ложки лимонного соку.

Приготування:

  1. Додайте у маршмелоу лимонний сік і поставте у мікрохвильову піч.
  2. Прогрійте масу тричі по 20 секунд, щоразу ретельно перемішуючи.
  3. Після кожного підігріву зефірки починають танути, а маса поступово стає однорідною.
  4. У результаті ви отримаєте густу, блискучу помадку, готову до нанесення.
  5. Наносьте глазур найзручніше, обережно зануривши верхівку паски в масу та злегка прокрутивши її. Прикраси додавайте відразу після нанесення.

Готово!

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