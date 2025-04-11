Одним словом – идеальный выбор для украшения ваших куличей. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на @Nom_nom950.
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Глазурь для пасхи из маршмеллоу
- Время: 5 минут
- Порции: 5 – 6 средних куличей
Ингредиенты:
– 200 граммов маршмеллоу;
– 2 столовые ложки лимонного сока.
Приготовление:
- Добавьте в маршмеллоу лимонный сок и поставьте в микроволновую печь.
- Прогрейте массу трижды по 20 секунд, каждый раз тщательно перемешивая.
- После каждого подогрева зефирки начинают таять, а масса постепенно становится однородной.
- В результате вы получите густую, блестящую помадку, готовую к нанесению.
- Наносите глазурь удобнее всего, осторожно погрузив верхушку кулича в массу и слегка прокрутив ее. Украшения добавляйте сразу после нанесения.
Готово!
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