К тому же шоколадная глазурь имеет большую пластичность – не крошится и не липнет. Сладкоежки по достоинству оценят этот рецепт глазури из белого шоколада, уверяет 24 Канал.

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Глазурь на пасху из шоколада

  • Время: 10 минут
  • Порции: 3 – 4 средние куличи

Ингредиенты:
– 100 граммов шоколада;
– 2 столовые ложки молока;
– 170 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Шоколад – белый или черный – растопите на водяной бане на маленьком огне.
  2. Отдельно смешайте молоко с сахарной пудрой и доведите до кипения.
  3. Вмешайте кипящее молоко в растопленный шоколад и размешайте.
  4. Глазурь наносите уже на остывшие куличи.

Готово!

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