К тому же шоколадная глазурь имеет большую пластичность – не крошится и не липнет. Сладкоежки по достоинству оценят этот рецепт глазури из белого шоколада, уверяет 24 Канал.
Читайте также Без чрезмерных усилий: идеальная "Венская пасха", которая долго будет рыхлой и влажной
Глазурь на пасху из шоколада
- Время: 10 минут
- Порции: 3 – 4 средние куличи
Ингредиенты:
– 100 граммов шоколада;
– 2 столовые ложки молока;
– 170 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Шоколад – белый или черный – растопите на водяной бане на маленьком огне.
- Отдельно смешайте молоко с сахарной пудрой и доведите до кипения.
- Вмешайте кипящее молоко в растопленный шоколад и размешайте.
- Глазурь наносите уже на остывшие куличи.
Готово!
Тоже актуально: глазурь на кулич, что не липнет.