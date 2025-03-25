Если вам тоже не нравится, что белковая глазурь отваливается при нарезании кулича, 24 Канал со ссылкой на "Час Дій" предлагает альтернативную безбелковую глазурь. Гарантируем, она будет держаться на каждом кусочке, а главное – не будет липнуть.

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Глазурь на пасху, что не липнет

Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порции: 1 (примерно на 3 средние куличи)

Ингредиенты:

– 5 граммов желатина;

– 25 миллиграммов воды;

– 50 миллилитров апельсинового или лимонного фреша;

– 125 граммов сахара.

Приготовление:

Желатин залейте водой комнатной температуры, перемешайте и оставьте набухать на 10 – 15 минут.

К фрешу добавьте сахар и постоянно помешивая доведите до кипения. Как только закипело и растворился сахар – снимайте с огня и постепенно, помешивая добавьте желатин.

Однородную массу оставьте остыть. Тогда взбейте ее миксером, постепенно наращивая скорость. Густоту глазури можно регулировать продолжительностью взбивания.

Наносите на холодные куличи и сразу украшайте.

К слову, массу можно повторно растопить, если она загустела, и добавлять ароматизаторы или пищевой краситель.

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