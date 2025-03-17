А еще интереснее приготовить ее собственноручно, тем более понадобится всего 2 ингредиента. Как приготовить шоколадку "Волосы ангела" рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @katya_rybalka.
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Шоколад "Волосы ангела"
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов шоколада (белый или розовый);
– 30 – 40 граммов пишмание (турецкая королевская халва).
Как приготовить шоколад "Волосы ангела"
Приготовление:
- На водяной бане растопите шоколад.
- Залейте его в силиконовую форму и отправьте в морозильную камеру до полного застывания.
- Наложите "волосы ангела" на застывшую шоколадку. Сверху залейте новый слой растопленного шоколада.
- Снова поместите шоколадку в холодильник до полного застывания. Готово.
Приятного аппетита!
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