А еще интереснее приготовить ее собственноручно, тем более понадобится всего 2 ингредиента. Как приготовить шоколадку "Волосы ангела" рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @katya_rybalka.

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Шоколад "Волосы ангела"

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 200 граммов шоколада (белый или розовый);

– 30 – 40 граммов пишмание (турецкая королевская халва).

Как приготовить шоколад "Волосы ангела"

Приготовление:

На водяной бане растопите шоколад.

Залейте его в силиконовую форму и отправьте в морозильную камеру до полного застывания.

Наложите "волосы ангела" на застывшую шоколадку. Сверху залейте новый слой растопленного шоколада.

Снова поместите шоколадку в холодильник до полного застывания. Готово.

Приятного аппетита!

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