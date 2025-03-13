24 Канал со ссылкой на WomanLife предлагает рецепт простого песочного печенья с шоколадом. Пока будет выпекаться – успеете заварить чай!
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Песочное печенье с шоколадом
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 100 граммов сахара;
– 120 миллилитров растительного масла;
– 220 граммов муки;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– сахар;
– шоколад.
Приготовление:
- В емкости смешайте яйцо с сахаром.
- Влейте масло и всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите тесто.
- Тесто можете заложить в кондитерский мешок или шприц для печенья. Сделайте его в виде полосок.
- Переложите печенье на пергамент и поставьте выпекаться в духовку на 10 минут при температуре 180 – 200 градусов.
- Шоколад растопите, обмокните половину печенья в шоколад и положите для застывания.
Приятного аппетита!
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