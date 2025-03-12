Искусство изготовления круассанов – это кропотливый процесс, который требует значительных усилий, что выводит эту выпечку за рамки простых рецептов. Тем не менее результат стоит того. Аромат и золотисто-коричневая корочка домашних круассанов создают кулинарное наслаждение, которое часто заставляет потребителей уже никогда не покупать подобную выпечку в магазинах.