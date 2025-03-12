Известный в Украине судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом приготовления хрустящих розовых круассанов, передает 24 Канал. Такие круассаны настоящее удовольствие как для глаз, так и для вкуса!
Читайте также Все проще, чем кажется: легкий рецепт знаменитого печенья "Oreo"
Домашние круассаны от Ярославского
- Время: 4 часа
- Порции: 6
Ингредиенты для теста:
– 360 граммов молока;
– 560 граммов сильной муки + 40 граммов;
– 60 граммов сахара;
– 24 грамма дрожжей;
– 30 граммов масла 82,5%;
– щепотка соли;
– краситель по желанию.
Дополнительно:
– 260 граммов масла 82,5%;
– 1 яйцо.
Как испечь такие круассаны: смотрите видео
Приготовление:
- Для приготовления теста смешайте холодное молоко с сахаром и живыми дрожжами. Хорошо перемешайте венчиком и оставьте на несколько минут, чтобы дрожжи активировались.
- Далее добавьте краситель для получения розового цвета и постепенно всыпайте муку, быстро замешивая тесто.
- В конце введите кусочек масла комнатной температуры и хорошо его размешайте. Полученное тесто поставьте в холодильник на 2 часа.
- Для масляного слоя используйте холодное масло, разделенное на две части. Смешайте его с мукой.
- Сформируйте два прямоугольника толщиной в несколько миллиметров (это можно сделать с помощью скалки). После отправьте их в холодильник на 30 минут.
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте из него прямоугольник. В него разместите охлажденное масло, а затем – осторожно заверните его и тщательно защепите края.
- Раскатайте и сложите в 3 раза, далее снова раскатайте и уже потом сложите. Такой процесс позволит получить несколько слоев теста. Это, свою очередь, обеспечит рыхлую текстуру круассанов.
- Каждый раз, когда тесто будет раскатано, отправляйте его на 30 минут в холодильник, чтобы сохранить его охлажденным. После нескольких таких этапов получите около 54 слоев теста.
- Затем снова раскатайте 2 куска теста вместе и вырежьте длинные треугольники. Носики немного растяните, сделайте небольшой надрез у основания и быстро скручивайте в круассаны, натягивая тесто.
- Выложите готовые круассаны на пергаментный противень швом вниз и дайте им подняться. Выпекайте при температуре 185 градусов примерно 20 минут до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте и "Медовик" на сковороде.