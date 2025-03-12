Мистецтво виготовлення круасанів – це кропіткий процес, який вимагає значних зусиль, що виводить цю випічку за рамки простих рецептів. Проте, результат вартий того. Аромат і золотисто-коричнева скоринка домашніх круасанів створюють кулінарну насолоду, яка часто змушує споживачів вже ніколи не купувати подібну випічку в магазинах.