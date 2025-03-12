Відомий в Україні суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом приготування хрумких рожевих круасанів, передає 24 Канал. Такі круасани справжнє задоволення як для очей, так і для смаку!
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Домашні круасани від Ярославського
- Час: 4 години
- Порції: 6
Інгредієнти для тіста:
– 360 грамів молока;
– 560 грамів сильного борошна + 40 грамів;
– 60 грамів цукру;
– 24 грами дріжджів;
– 30 грамів масла 82,5%;
– дрібка солі;
– барвник за бажанням.
Додатково:
– 260 грамів масла 82,5%;
– 1 яйце.
Як спекти такі круасани: дивіться відео
Приготування:
- Для приготування тіста змішайте холодне молоко з цукром та живими дріжджами. Добре перемішайте вінчиком й залиште на кілька хвилин, щоб дріжджі активувалися.
- Далі додайте барвник для отримання рожевого кольору та поступово всипайте борошно, швидко замішуючи тісто.
- Наприкінці введіть шматочок масла кімнатної температури й добре його розмішайте. Отримане тісто поставте в холодильник на 2 години.
- Для масляного шару використовуйте холодне масло, розділене на дві частини. Змішайте його з борошном.
- Сформуйте два прямокутники товщиною в кілька міліметрів (це можна зробити за допомогою качалки). Після відправте їх в холодильник на 30 хвилин.
- Дістаньте тісто з холодильника й розкачайте з нього прямокутник. В нього розмістіть охолоджене масло, а потім – обережно загорніть його й ретельно защепіть краї.
- Розкачайте й складіть в 3 рази, далі знову розкачайте й вже потім складіть. Такий процес дозволить отримати кілька шарів тіста. Це, своєю чергою, забезпечить пухку текстуру круасанів.
- Кожного разу, коли тісто буде розкачано, відправляйте його на 30 хвилин у холодильник, щоб зберегти його охолодженим. Після кількох таких етапів отримаєте близько 54 шарів тіста.
- Потім знову розкачайте 2 шматки тіста разом і виріжте довгі трикутники. Носики трохи розтягніть, зробіть невеликий надріз біля основи й швидко скручуйте в круасани, натягуючи тісто.
- Викладіть готові круасани на пергаментне деко швом донизу та дайте їм піднятися. Випікайте при температурі 185 градусів приблизно 20 хвилини до золотистого кольору.
Смачного!
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