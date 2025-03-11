Спробуйте приготувати їх вдома та порадуйте своїх близьких. Рецептом печива "Oreo" ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Печиво "Oreo"

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти для тіста:

– 150 грамів б орошна пшеничного;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів какао-порошку;

– 130 грамів масла вершкового 73%;

– 10 грамів ро зпушувача.



Для крему:

– 140 грамів ц укрової пудри;

– 100 грамів вершкового сиру;

– 80 грамів масла вершкового 73%.

Приготування:

Просійте борошно разом із какао і розпушувачем, добре перемішайте.

Збийте масло із цукром, змішайте з борошном і замісіть еластичне тісто. Загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на годину.

Охолоджене тісто розкачайте завтовшки 3 – 4 міліметрів і виріжте невеликі круглі коржики.

Деко застеліть пергаментом, викладіть кружечки з тіста і випікайте при температурі 170 градусів 10 хвилин.

Для крему збийте міксером м'яке масло із цукровою пудрою, додайте вершковий сир і збивайте далі до пишності.

Охолоджене печиво змастіть кремом, з'єднуючи по дві штуки. Готово.

Смачного!

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