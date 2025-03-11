Попробуйте приготовить их дома и порадуйте своих близких. Рецептом печенья "Oreo" делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

Читайте также Яблочный брауни без сахара: идеальная выпечка, на которую надо минимум затрат и времени

Печенье "Oreo"

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты для теста:
– 150 граммов
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов какао-порошка;
– 130 граммов масла сливочного 73%;
– 10 граммов разрыхлителя

Для крема:
– 140 граммов
– 100 граммов сливочного сыра;
– 80 граммов масла сливочного 73%.

Приготовление:

  1. Просейте муку вместе с какао и разрыхлителем, хорошо перемешайте.
  2. Взбейте масло с сахаром, смешайте с мукой и замесите эластичное тесто. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на час.
  3. Охлажденное тесто раскатайте толщиной 3 – 4 миллиметров и вырежьте небольшие круглые лепешки.
  4. Противень застелите пергаментом, выложите кружочки из теста и выпекайте при температуре 170 градусов 10 минут.
  5. Для крема взбейте миксером мягкое масло с сахарной пудрой, добавьте сливочный сыр и взбивайте дальше до пышности.
  6. Охлажденное печенье смажьте кремом, соединяя по две штуки. Готово.

Приятного аппетита!

Понравился десерт? Тогда приготовьте и "Медовик" на сковороде.