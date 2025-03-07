Яблочный брауни – особенная выпечка, которая непременно привлечет внимание любителей оригинальных десертов. Как приготовить брауни с яблоками без сахара рассказывает 24 Канал со ссылкой на Господа.

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Брауни с яблоками без сахара

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 200 граммов яблок сладких (без кожуры и сердцевины);

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка какао-порошка;

– 1 столовая ложка кукурузной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 20 граммов горького шоколада;

– 1 столовая ложка молока 1,5%.

Приготовление:

Все ингредиенты, кроме молока и шоколада, сложите в чашу блендера и взбейте до однородной массы.

Перелейте тесто в силиконовую форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.

Дайте кексу немного остыть и достаньте из формы.

Шоколад поломайте на кусочки, добавьте молоко и поставим в микроволновую на 30 секунд. Полейте глазурью брауни.

Приятного аппетита!

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