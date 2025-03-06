Их простота и вкус непременно поразят каждого. Рецептом простейших творожных кексов делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Творожные кексы – рецепт

Время: 30 минут

30 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 250 граммов творога;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки манки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 столовая ложка сахара;

– щепотка соли.

Приготовление:

В миске в произвольном порядке смешайте все ингредиенты. Тщательно перебейте блендером и оставьте на несколько минут.

Силиконовые формы смазывать не надо, а если у вас металлические, то используйте любое масло для смазки.

Наполните формочки тестом на 2/3 и отправьте выпекаться в духовке, разогретой до 180 градусов, на 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!

Понравился десерт? Тогда приготовьте и этот нежный чизкейк – просто смешать и поставить печься.