Их простота и вкус непременно поразят каждого. Рецептом простейших творожных кексов делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.
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Творожные кексы – рецепт
- Время: 30 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 250 граммов творога;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки манки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 столовая ложка сахара;
– щепотка соли.
Приготовление:
- В миске в произвольном порядке смешайте все ингредиенты. Тщательно перебейте блендером и оставьте на несколько минут.
- Силиконовые формы смазывать не надо, а если у вас металлические, то используйте любое масло для смазки.
- Наполните формочки тестом на 2/3 и отправьте выпекаться в духовке, разогретой до 180 градусов, на 20 – 25 минут.
Приятного аппетита!
Понравился десерт? Тогда приготовьте и этот нежный чизкейк – просто смешать и поставить печься.