Стоит один раз попробовать десерт – и забыть его уже будет невозможно. Готовить это блюдо очень быстро, по принципу "все смешал и готово". Рецептом чизкейка делится 24 Канал со ссылкой на Useti.org.ua.
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Нежный чизкейк – рецепт
- Время: 40 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 600 граммов сливочного сыра "Филадельфия";
– 250 миллилитров сливок 33%;
– 3 яйца;
– 2 яичных желтка;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 2 столовые ложки муки.
Приготовление:
- Перемешайте миксером все по очереди: сливочный сыр и сливки, добавьте сахар и ваниль, по одному добавьте яйца, продолжая взбивать, далее желтки. Завершающим продуктом является мука – и снова все хорошо перемешайте миксером.
- Вылейте смесь в силиконовую форму. В разогретую духовку до 170 градусов поставьте чизкейк на 25 минут.
- После этого включите режим "гриль" и температуру 220 градусов, и готовьте еще 5 минут.
- Остудите чизкейк при комнатной температуре, поставьте в холодильник минимум на 3 часа. И только тогда пробуйте.
Готово!
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