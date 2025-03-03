Варто один раз скуштувати десерт – і забути його вже буде неможливо. Готувати цю страву дуже швидко, за принципом "все змішав і готово". Рецептом чизкейка ділиться 24 Канал з посиланням на Useti.org.ua.

Читайте також Ажурніших вже не існує: готуємо неймовірні млинці з дірочками разом з Ярославським

Ніжний чизкейк – рецепт

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 600 грамів вершкового сиру "Філадельфія";

– 250 мілілітрів вершків 33%;

– 3 яйця;

– 2 яєчні жовтки;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 2 столові ложки борошна.

Приготування:

Перемішайте міксером все по черзі: вершковий сир і вершки, додайте цукор і ваніль, по одному додайте яйця, продовжуючи збивати, далі жовтки. Завершальним продуктом є борошно – і знову все гарно перемішайте міксером.

Вилийте суміш у силіконову форму. У розігріту духовку до 170 градусів поставте чизкейк на 25 хвилин.

Після цього увімкніть режим "гриль" та температуру 220 градусів, і готуйте ще 5 хвилин.

Остудіть чизкейк при кімнатній температурі, поставте в холодильник щонайменше на 3 години. І лише тоді смакуйте.

Готово!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і пісочне печиво з джемом.