Воно дуже швидко готується, а ще швидше з'їдається. Рецептом пісочного печива з джемом ділиться 24 Канал з посиланням на Novosti24.
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Пісочне печиво з джемом
- Час: 50 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 200 грамів джему/варення;
– 1 пакетик ванільного цукру.
Приготування:
- Візьміть миску, змішайте в ній борошно з цукром, потім додайте сіль та ванільний цукор.
- Натріть на тертці холодне вершкове масло. Зробіть крихку масу й поставте її у морозилку на 30 хвилин.
- Підготуйте деко для випікання. Тим часом дістаньте з морозилки крихке тісто й формуйте печиво. Для цього візьміть ложку. Наберіть у ложку тісто й викладайте на деко, застелене пергаментом.
- Після цього зверху кладіть 1 ложку джему й знову 1 ложку тіста за бажанням. Можна зробити начинку відкритою.
- Поставте випікати у духовку, розігріту до 175 градусів на 15 – 20 хвилин. Дайте йому 5 хвилин, щоб охолонути – якраз встигнете заварити чай.
Смачного!
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