А найголовніше – приготувати його настільки просто, що з ним впорається навіть дитина. До того ж знадобиться всього 15 хвилин. Рецептом кунжутного печива ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку _cooking_home_.
Читайте також "Лінивий Наполеон": готуємо улюблений десерт швидко і всього з 4 інгредієнтів
Кунжутне печиво – рецепт
- Час: 15 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти:
– 170 грамів кунжуту;
– 70 грамів борошна;
– 70 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі;
– 1 яйце;
– 0,5 чайної ложки ванілі;
– 60 грамів вершкового масла.
Як приготувати кунжутне печиво: дивіться відео
Приготування:
- Борошно просійте. До нього додайте розпушувач та сіль, перемішайте.
- В іншій місткості поєднайте вершкове масло, цукор яйце та ваніль, перемішайте все до однорідності.
- Поєднайте масляну масу та сухі інгредієнти.
- Додайте попередньо обсмажений та повністю охолоджений кунжут.
- Перемішайте та вологими руками сформуйте кульки. Викладіть на деко застелене пергаментом – кладіть далеко одне від одного, бо печиво в духовці збільшує розмір.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 6 – 7 хвилин.
Готово!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і рулет "Баунті".