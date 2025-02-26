Кунжутне печиво – це ідеальна випічка, яка обов'язково сподобається всім рідним. Відоме своєю тривалою свіжістю, печиво є вдалим доповненням до будь-якого напою, що робить його універсальним, як до чаювання, так і до перекусу з молоком.