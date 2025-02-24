"Баунті" – це чудове поєднання смаку та ностальгії, яке викликає в уяві образ реклами з пляжем, пальмами й білими пісками. Для тих, хто мріє про тропічну втечу, новий рецепт обіцяє принести "рай" прямо на вашу кухню.