Любителі кокосової стружки та десертів з їх ароматом неодмінно оцінять ці ласощі. Як приготувати рулет "Баунті" розповідає 24 Канал з посиланням на News24.
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Рулет "Баунті"
- Час: 1 година
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 300 грамів печива;
– 100 грамів цукру;
– 150 грамів вершкового масла;
– 40 грамів кокосової стружки;
– 4 столові ложки какао-порошку;
– 100 мілілітрів води;
– 100 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Розтоплене вершкове масло протягом 3 – 5 хвилин змішайте з цукровою пудрою. Потім додайте кокосову стружку і знову вимішайте.
- Печиво подрібніть у дрібну крихту за допомогою блендера або звичайної качалки. Какао-порошок перемішайте віночком із крихтою печива.
- Цукор розтопіть в окропі та залийте рідиною суху суміш. Замішайте тісто ложкою і перекладіть на дошку, що застелена харчовою плівкою.
- Розкачайте тісто у формі прямокутника. Зверху викладіть кокосову начинку і рівномірно ложкою розподіліть по тісту.
- Обережно закрутіть рулет і залиште в холодильнику на 40 хвилин.
- Готовий десерт посипте цукровою пудрою. Можна ще полити розтопленим шоколадом.
Смачного!
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